Seisukoht | Pestud pöidlad pihku, põrinasõbrad! 

Pöidlad pihku, rallisõbrad! Mitte Ott Tänakule ja Martin Järveojale kaasa elamiseks – nende tase ja teadmised koduteedest on nõnda kõrged, et nad jahivad võitu ka ilma lisamotivatsioonita. Loota tuleb aga sellele, et Alaküla trampliinil võistlustele kaasa elavad pealtvaatajad ei lahkuks sealt millegi enama kui elamusega lendavatest ralliautodest.