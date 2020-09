Tallinn läheb üle „kollasele“ koroonatasemele 

Kõlvarti sõnul on kõigis linnaasutustes loodud uue haiguslainega toimetulekuks kolm stsenaariumi: roheline, kollane, punane. „Meie jaoks on kõige keerulisem töökord kollase stsenaariumi puhul. See tähendab, et me ei lähe täieliku karantiini peale, aga töökorraldus on üles ehitatud viisil, kus rakendatakse nii ennetusmeetmeid kui ka piiranguid,“ selgitab linnapea.