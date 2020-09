EKSPANKURI KANNAPÖÖRE: Priit Perens hakkab juhtima Tartu Ülikooli Kliinikumi 

„Nõukogu tõstab esile Priit Perensi juhtimiskogemust, sealhulgas on tal laialdane kogemus erinevate struktuurireformide läbiviimisel nii Eesti kui rahvusvahelistes institutsioonides,“ selgitas Urmas Klaas.

„Et arendada patsiendikeskset ravimudelit, soodustada kaasavat juhtimist ja meeskonnatööd, on kliinikumi nõukogu algatanud struktuuri- ja juhtimisreformi, mida asun edasi viima,“ sõnas Perens pressiteate vahendusel pärast nõukogu otsust. Teadupärast on kliinikumis pooleli suured ümberkorraldused ning osaliselt just seepärast tekkisid sisepinged, mis viisid ametist eelmise kliinikumi juhi Priit Eelmäe.