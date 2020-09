Cinamon andis alla: Tasku keskuse omanike arvates pidanuks filmivaatajaid rohkem olema 

Mitmed tartlased avaldasid Facebookis esmalt imestust ja seejärel pahameelt. „Kuidas nii, kesklinnas polegi kino?“ „Vana hea Ekraan jääb siis ainult.“ „Ka minu jaoks oli see kurb üllatus, et eile kinos ja täna lakkuge panni.“ „Cinamon oli palju parem kui lõunaka Apollo.“ „Arvestage, et Apollo on tulevik.“ „Samas kahju, kuna osa filme Apollos ei näe, mida aga Cinamon näitab,“ need on vaid mõned stiilinäited arvamustest.