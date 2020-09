Eesti uudised Majandusteadlane Raul Eamets: Tallinki koondamisteade pole üllatuseks, sügisel tuleb veel selliseid Marvel Riik , täna, 14:20 Jaga: M

GALERII

Raul Eametsa sõnul pole küsimus rahas, vaid poliitilistes otsustes: keda rahaga toetada. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Tartu ülikooli professor Raul Eamets pole Tallinki koondamisavaldusest üllatunud. „Olen seda mitmel pool öelnud juba varem, et tõehetk saabub sügisel, kui töötukassa meetmed ära kaovad,“ ütles Eamets. „Nüüd on see sügis käes. Tallink ei ole viimane, kes taolise avalduse teeb.“