Mart Soidro | Kõik on uus septembrikuus 

See Olivia Saare luuletus on ajahambale kenasti vastu pidanud, segadust võib tekitada üksnes mõiste „vormipluus”. Kas see oli läikivate nööpidega? Kas vene ajal käisid lapsed mundris õppetükke tegemas? Nii hull asi siiski ei olnud, aga tõsi on see, et näiteks Öötelevisiooni särgiga – mis sest, et see on papsilt laenatud –, poleks kooli lubatud. Mul on küll elav fantaasia, aga ma ei suuda ette kujutada, et pool sajandit tagasi avastanuks kehalise kasvatuse õpetaja võimlemistunnis, et üks tema kasvandik on suvepalavuses lasknud enda kõhu peale linnu tätoveerida. See lugu lõppenuks kindlasti miilitsa lastetoas. Nojaa, sama raske on muidugi ette kujutada, et tädi Ruth lasknuks otsesaates Hunt Kriimsilma valvsa pilgu all endale „tätoka” teha.