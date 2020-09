KES LEPIB TOOTJATEGA KOKKU SOODUSRAVIMITE HINNAD? Hulgimüüjad ütlevad, et haigekassa. Haigekassa ütleb, et hulgimüüjad 

2. septembril avaldas konkurentsiamet analüüsi, mille kohaselt ravimite hulgimüüjad manipuleerivad ravimite sisseostuhindu – näitavad neid kõrgemana, kui need tegelikult on. Manipuleerimine võimaldab küsida kõrgemat hinda, kui seaduste mõtte kohaselt võimalik. Konkurentsiamet kinnitas 3. septembril Õhtulehele eraldi üle, et nende analüüs käib nii käsimüügiravimite kui ka soodusravimite kohta, mille eest suures osas maksab haigekassa.