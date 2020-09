Jüri Ratas kutsus Martin Helme korrale: olen valmis talle kordama, et ühe meediaväljaandega mitte suhtlemine pole okei 

Valitsuse pressikonverents. Ärilehe ja Delfi ajakirjanik esitab küsimuse rahandusminister Martin Helmele seoses oodatust parema maksude laekumisega. "Ma ei ole vahepeal muutnud oma suhtumist Eesti Päevalehte ja Delfisse," ütleb EKRE minister muigega ja sellega ta vastus piirdub. Louis Freeh teema tõstatamisest pole Helme Delfiga suhelnud.

Möödub viis minutit. Õhtulehe ajakirjanik on esitanud küsimuse Rally Estonia potentsiaalse publikuta toimumise kohta ning uurinud, kas ministritel on HOIA äpp telefoni laaditud. Vastamise kord on Urmas Reinsalul, kes pärast tõdemust, et tema telefoni ei saa seda rakendust alla laadida, võtab uuesti üles "eneseisolatsiooni" teema "rahandusministri ja Delfi grupi vahel": "Ma olen alati nõus vastama kõikidele rahandusküsimustele," sõnab välisminister pressisaalist kostuvate naerupahvakate saatel, millele järgneb Isamaa poliitiku kolmeminutiline monoloog eelarve teemadel.

Taaskord ei lase peaminister järgmist küsimust esitada. "Tahtsin korraks kommenteerida Urmase isolatsiooniteemat Martini ning Delfi ja Eesti Päevalehe vahel. Ma ei kiida seda absoluutselt heaks. Ma arvan, et see ei ole õige taktika. Ma arvan, et me ei vastuta siin laua taga ainult oma valijate ees, vaid kogu Eesti inimeste eest. Ma arvan, et kui teeme otsuseid, siis suuresti teevad tegelikult poliitikud otsuseid maksumaksjate raha eest. Ja loomulikult, kas ajakirjanik meeldib või ei meeldi, kas ajakirjandusväljaanne meeldib või ei meeldi; samas te olete need, kes viivad infot Eesti elanikele. Kui olete akredeeritud siia valitsuse pressikonverentsile ja olete seda, siis ma arvan, et on kohustus nii Urmasel, Jüril ja ka Martinil tegelikult neid vastuseid anda," sõnab Ratas tõsisel toonil.

Pärast pressikonverentsi küsib Õhtuleht Helme käest, kas pärast peaministri manitsust kavatseb ta oma käitumist muuta. "Ma ei muuda oma meelt nii kergelt," kõlab vastus.

Ratas jääb enda arvamuse juurde: "Minu arvates on rahandusminister valinud väga vale tee. Tema ülesanne on anda vastuseid, mis otsuseid maksumaksja raha eest tehakse. Ajakirjandus on see, kes neid otsuseid Eesti inimestele vahendab ja mitte ainult ühe, teise või kolmanda erakonna valijatele, vaid kogu Eesti elanikele. Nii et jään oma põhimõtte juurde."