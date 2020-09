Prantsuse rannakülas peesitanud nudistidest sai alguse koroonakolle 

Cap d'Agde on üks Euroopa peamisi nudistide meelispiirkondi, mida koroonaaeelsel perioodil võis suviti külastada kuni 45 000 inimest päevas, kirjutab BBC. Kuurort on täis ka vabameelsema seksuaaleluga rahvale mõeldud spetsiaalseid ööklubisid ja saunapeokohti. Tasub siiski kindlasti mainida, et kaks elustiili tingimata ei kattu ning valdav osa alasti päevitajad eelistab hämaratest klubidest eemale hoida ja võõraste kehade asemel hoopis loodust ja päikest nautida.

Ent küla lähedal testimispunkti üles pannud meditsiinitöötajad avastasid oma õuduseks, et kusagil 800 testitud päikesekummardajast pea kolmandik (30 protsenti) andis positiivse koroonaproovi. Võimalik, et mõned nudistid käisid ikkagi ka mõnel svingerite üritusel. Kuigi näomaskid ja sotsiaalse distantsi hoidmine on piirkonna külastajatele kohustuslikud, ei sobitu sellised reeglid mõistagi svingimisega päris hästi kokku. Üks ajakirjanikuga vestelnud 40. eluaastates paar, kes kunagi just svingerite peol kohtus ja seejärel koos elama asus tunnistas, et eriolukorra aeg, mil pidi kodus passima, mõjus neile nii rängalt, et nad lihtsalt tundsid, et peavad reisima ja end natuke vabamalt tundma.