MIKS NAVALNÕI ELLU JÄI? Novitšoki perekonda kuuluvad närvimürgid on maailma surmavaimad 

Saksa valitsus teatas eile võrdlemisi äkitselt, et Aleksei Navalnõi mürgitati „kahtlemata“ Novitšoki rühma kuuluva närvimürgiga. Vene opositsiooniliidri vereproovidega tehtud testid näitasid Saksa valitsuse pressiesindaja Steffen Seiberti sõnul ühemõttelisi tõendeid Navalnõi mürgitamisest. Kantsler Angela Merkerl sõnas, et Venemaa peab rünnakuga seoses vastama „keerulistele küsimustele“. Kreml soovis, et Saksamaa jagaks nendega Navalnõi mürgitamist tõendavat infot, keeldudes algselt põhjalikumast vastusest. Õhtuleht uuris, milline on Novitšoki perekonda kuuluvate närvimürkide mõju ja mis ajendas Nõukogude Liitu selliseid surmavaid kemikaale looma.