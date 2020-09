VIDEO | Reinsalu: peame olema valmis selleks, et senine reisimisvabadus kaob 

Välisminister teatas, et täna on Eestis koroonaviiruse nakkuskordtaja kasvanud üle 16 ja viimase kahe nädalaga on terves Euroopa liidus toimunud suured muutused. „Viirus liigub kiirelt üle Euroopa ja see laine jõuab igasse liidu otsa. Selles kontekstis ja vaadates sulguvat ringi meie piirkonnas, muudab välisministeerium oma reisihoiatust, et inimesed hoiduksid igasugustest rahvusvahelisest reisimisest,“ rääkis ta ja lisas, et reisimine muutub aina keerulisemaks ja ohtlikumaks.

Balti riikide välis- ja tervishoiupoliitikaga tegelevate ministrite kohtumisel selgus, et kõik Balti riigid on valmis mulli säilitamise nimel töötama. Samas tõdeti, et seni, kuni olukord ei ole kontrolli all, peab hakkama karantiininõuet rakendama. Seda seisukohta väljendas esiti Läti. Reinsalu sõnul tähendab see, et 15. septembrist kehtestab Läti kahenädalase karantiini nendele, kes Eestist üle piiri nende territooriumile sisenevad. „Eesti ühemõtteline huvi on esiteks, et karantiini alla ei läheks töötegijad. See tähendab Eesti inimesi, kes käivad Lätis tööl. Samuti soovime, et säiliks transiit lõuna ja põhja suunal ükskõik mis eesmärgil. Näiteks kaubavedu, aga ka autod, mis soovivad läbi Läti Euroopasse pääseda või tagasi tulla. Kolmandaks on huvi, et säiliks maksimaalne liikumisvabadus tihedalt asustatud piirkondades, nagu näiteks Valga-Valka,“ loetles Reinsalu Eesti tingimusi. Läti pidi need tingimused üle vaatama.