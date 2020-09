Maailm Euroopa Parlament: Navalnõi mürgitamist peab rahvusvaheliselt uurima Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 11:38 Jaga: M

Aleksei Navalnõi viidi ravi saamiseks Saksamaale Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Parlamendi liikmed, nende hulgas Urmas Paet, kutsuvad Euroopa Liidu kõrget välisesindajat Josep Borrelli ja ELi eesistujat Saksamaad töötama selle nimel, et Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamise asjus algatataks rahvusvaheline uurimine. Uurimine peaks saadikute sõnul toimuma Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) ja Euroopa Nõukogu raames ning Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) toel. “Saksa arstid ja valitsus kinnitasid, et leiti tõendid Navalnõi mürgitamisest ning seega on vajalik algatada rahvusvaheline uurimine,” ütles Urmas Paet.Oma üleskutses rõhutasid saadikud ka vajadust luua kiiremas korras inimõiguste rikkumise puhuks ELi sanktsioonide mehhanism, mis võimaldaks ajakirjanike ja opositsioonitegelaste ründajad vastutusele võtta.