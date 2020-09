Ilusalongis maskita viibinud demokraat Nancy Pelosi: „See oli lõks!“ 

Juhtiv demokraat teatas kolmapäeval ajakirjanikele, et võtab vastutuse vaid naabruskonna salongi usaldamise eest, mida ta on minevikus mitu korda külastanud, vahendab BBC. „Tuleb välja, et see oli lõks,“ sõnas Pelosi, kelle esmaspäeval toimunud külastusest levisid internetis turvakaamera kuvatõmmised, millel ta oli maskita. „Ma võtan vastutuse lõksu langemise eest ja see on kõik, mida ma selle teema kohta ütlen,“ põrutas pettunud Pelosi, kelle arvates võlgneb eSaloni ilustuudio talle vabanduse. Esindajatekoja spiikri sõnul oli salongist talle öeldud, et korraga võib seal käia üks inimene.

Maskita Nancy Pelosit kujutav kaamerasalvestis jõudis peagi konservatiivse uudistekanali Fox Newsi valdusesse. Kaadritelt on näha, et ta ei katnud siseruumis maskiga nina ega suud, vaid kandis seda hoopis kaelas. Alates pandeemia puhkemisest on Pelosi varem avalikkuse ees alati maski kandud, ent seda eiravaid vabariiklasi hurjutanud.

Samal teemal Maailm KONFLIKT: Trump ei võtnud Pelosi kätt vastu, Pelosi rebis katki Trumpi kõne teksti Salongi omanik Erica Kious ütles Fox Newsile, et juuksur teatas talle, et Pelosi tahab tulla nende juurde juukseid hooldama. „See oli hoop näkku, kui ta sisse astus ja tundis, et võib lihtsalt tulla ja oma asjad ära teha, kui kedagi teist ei tohi sisse lubada ja ma ei tohi oma tööd teha,“ tõdes end solvatuna tundnud Kious, kelle sõnul on nende asutus olnud juba mitu kuud suletud. Nimelt lubas San Francisco linnapea salongidel alles alates teisipäevast hakata taas teenuseid pakkuma, ent vaid välitingimuses – siseruumid on soovijatele endiselt suletud.