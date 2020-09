Kui kisub viluks, võta nägus ja toimiv pusa 

Hea pusa suutlikkus paras kogus kehasoojust endas hoida on jahedamal ajal tähtis omadus. Isolatsiooni kõrval ei tohi unustada aga hingavust. Vähegi aktiivsemalt tegevusse asudes ei lase higistamine end kaua oodata, seega on oluline hea tasakaal isolatsiooni ja hingavuse vahel. Tänapäevased tehnoloogiad ja uudsed materjalid aitavad seda saavutada sel moel, et keha on soojas, kuid kanga hingavus laseb üleliigse soojuse riiete vahelt välja.

Looduslikult funktsionaalne meriinovill on väga tõhus. Woolpoweri meriinovillane kampsun on pehme, soe, hingav ja väga hea niiskusimavusega. Kusjuures see suudab imada niiskust 30% omaenda kaalust, olemata seejuures niiske või märg. Kusjuures vill hoiab sooja ka siis, kui märjaks saab. Kvaliteetne meriinovillane kampsun on hea kasulik investeering paljudeks aastateks ning pakub kandmisrõõmu läbi kogu aasta. Selle hooldamine on minimaalne ja kerge, sest vill ei võta higistamisest tulevat lõhna külge ning on antibakteriaalne.