Jürgen Ligi: Tallinki tagasilöögid on kõige valusamad – turismisektor ei taastu 

Reformierakonna rahvasaadik ültes, et Tallinki probleemiks on tema käive, mis on kukkunud 95% ega taastu. „Selliste [koroona]piirangute peale ei julge inimesed rännata, süüa, ega hotellides käia,“ selgitas Ligi. „Selge see, et nad peavad ennast restruktureerima.“