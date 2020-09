Paljakäsi või kinnastega? 

Isegi kui tundub, et mõni töö sujub kõige paremini paljakäsi, on kvaliteetsetel töökinnastel tähtis roll nii käte kaitsmise kui töö tõhususe seisukohalt – ehk kinnastes on kindlam ja sageli ka kergem. Seetõttu tuleb töökinnaste valikule erilist tähelepanu pöörata. Iga kinnas ei sobi kaugeltki igaks tööks, seega tuleb võrrelda ja valida ning loomulikult otsustada parima kvaliteedi kasuks.

Millest alustada?

Valikut tuleb alustada töökinnaste otstarbest. Kas vajad oma töös tihedalt ümber käe istuvaid hea puutetundlikkusega õhukesi kindaid või hoopis toekat ja vastupidavat töökinnast, mida saab vajadusel ühe liigutusega käest ära raputada? Või midagi nende vahepealset? Kas sinu käed vajavad kaitset vee, kemikaalide, sisselõigete või kuumuse eest? Samuti on oluline, et kindad kaitseksid käsi mitte ainult mehaaniliste ohtude, vaid ka mustuse eest. Ükskõik, milline on sinu töö laad ja tingimused, Tamrexi mitmekülgsest kindavalikust leiad kindlasti endale sobivad töökindad. Kõik Tamrexi kindad on standardite kohaselt testitud kaitsekindad.

Nahast töökindad



Nahast töökindad on väga laia kasutusalaga, sobides nii ehitus- kui montaažitöödeks, aga ka kodusteks remondi- ja õuetöödeks või vaba aja harrastusteks. See, kas valida ehtsast või sünteetilisest nahast töökindad, sõltub paljuski isiklikest eelistustest. Ehtsast nahast töökindad annavad tavaliselt hea haarde ja kohanevad sujuvalt käe kujuga, tekitades enam „oma käe tunnet“. Nahkkindaid valides tuleks kindlasti pöörata tähelepanu naha kvaliteedile. Pehmest kitsenahast valmistatud Tamrexi töökindad on kvaliteetsed, vastupidavad ja käes väga mugavad. Nende valmistamiseks kasutatud materjal on hoolikalt valitud A+ kvaliteediklassi kuuluv, terve ja vastupidav nahk.

Sünteetilisest nahast kindad

Sünteetilisest nahast kindad on samuti suurepärane ning meie klientide seas ka teenitult populaarne valik. Sünteetiline nahk on oma omadustelt ehtsa nahaga sarnane, mugav ja kerge, kuid samas vastupidav materjal, mis sobib samuti peaaegu igaks tööks.