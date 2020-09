ÜKS PÄÄSEJA: Jaapani lähedal kadus laev, mille pardal oli 43 meeskonnaliiget ja ligi 6000 karilooma 

Laev nimega The Gulf Livestock 1 saatis kolmapäeval Jaapani edelaosas asuva Amami Oshima saare lähedalt hädakutsungi. Piirkonnas möllasid taifuun Maysaki tõttu tugevad tuuled.

Jaapani rannavalve teatas, et kolmapäeva õhtul päästeti laeva otsides üks meeskonnaliige – 45aastane filipiinlane Sareno Edvarodo, kes oli ühtlasi ka kapteni abi. Päästetud mehe sõnul lakkas laeva mootor töötamast. Seejärel tabas alust tugev laine ja laev läks ümber. Kui oli selge, et laev enam kaua pinnal ei püsi, anti meeskonnaliikmetele käsk päästevestid selga panna. Edvarodo mainis, et ta ise hüppas vette ega näinud pärast seda enam ühtegi kaaslast.