Kaja Kallas: selle valitsuse suunamudija on Martin Helme 

Ta meenutas Mailis Repsi öeldut, et Keskerakonnal kattuvad väärtused EKREga. "Järelikult on Keskerakond muutunud ja seda EKREga lähedasemaks. Kõik on üks teater valijate jaoks," ütles Kallas.

"Me oleme poliitilise jõuna poliitikas pikalt olnud, oleme teinud ka otsuseid, mille eest oleme pälvinud kriitikat. Aga praegu on küsimus selles, kas me läheme teadlikult ühiskonda lõhestama mitmel tasandil või üritame seda kokku lappida," vastas Kallas saatejuhi kriitikale, et koalitsiooni planeeritav rahvahääletus on Reformierakonna valitsuses vastu võetud kooseluseaduse otsene tagajärg.

Kallas tõi välja, et oluline on vahet teha põhiseadusel ja perekonnaseadusel ning viimast ükski poliitiline jõud praegu muuta ei soovi. "Kui panna rahvahääletusele küsimus kas abielu peaks olema mehe ja naise vahel ja rahvas vastab, et jah, peaks, siis riigikogu ei tohi perekonnaseadust muuta, aga keegi ei tahagi seda muuta," ütles Kallas ning selgitas, et põhiseaduse muutmiseks on ette nähtud täiesti teistsugune kord.

"See valitsuskoalitsioon ei ole küll väga näidanud seda, et nad põhiseadust oleks lugenud või tundma õppinud, aga selle rahvahääletuse puhul ma siiski soovitaks seda teha," lausus Kallas.