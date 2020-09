Seisukoht | Kiir mõisavalitsejaks, Haukanõmm kesklinna vanemaks 

Näib, et kohta hoiti vakantsena keskerakondlike poliitmängude tõttu. Linnaametnikud olid hädas selgitustega, miks pole uut linnaosavanemat leitud: poliitilistele küsimustele vastamine olla pärsitud, kuna paarikümne hariliku pressiesindaja kõrval polevat enam tööl poliitilisi kommunikatsiooninõunikke – kogu info on vaid Kõlvartil.

Aga Kõlvarti väljavalitu Haukanõmme poliitminevik on kirju, viimase kuue aasta jooksul on ta jõudnud olla seotud tervelt nelja erakonnaga: algul Isamaa liige, seejärel Vabaerakonnas, siis kandideeris sotside nimekirjas, nüüd aga juunist juba Keskerakonna liige. Kuigi Haukanõmm lubas kandideerida kohalikel valimistel ja 2023.aasta riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, siis tema parteidevahetamise senist tempot arvestades võib ta kolme aasta pärast juba kes teab millise erakonna rüpes olla. Raimond Kaljulaid on otsekohesem – „selline poliitiline prostitutsioon“ on suhteliselt jube.