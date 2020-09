Valgevene kehtestab Balti riikidele sanktsioonid 

Makei sõnul on see vastumeede Balti riikide esmaspäevalasele otsusele kehtestada reisisanktsioonid 30-le Valgevene ametnikule, kaasa arvatud end presidendiks kuulutanud Aljaksandr Lukašenkale.

Makei ei täpsustanud, kellele sanktsioonid rakenduvad, kuid sõnas, et meede on suunatud Valgevene siseasjadesse sekkuda üritanud isikutele.

"Meie jaoks on see täiesti vastuvõetamatu," ütles ta ja hoiatas, et Minsk on valmis kehtestama vastumeetmeid kõikidele riikidele, kes Valgevenele sanktsioone kehtestavad.