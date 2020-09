Küsimus | Kas kaitseliidu juht on presidendi ja Mikk Pärnitsa ees lõpuks vabandanud?  

Kaitseliidu juhile endale edastatud küsimusele presidendi ja Mikk Pärnitsa ees vabandamise kohta laekus kaitseliidu peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonnast Neeme Brusi dotseeriv reageering: "Kuulen, et jätkate püüdlusi kontakteeruda kaitseliidu ülemaga. Pole mõtet aega kulutada: see tema FB postituse teema on päevakorrast maas ja mingeid kommentaare siitpoolt ei tule. Teadmiseks veel, et nagu mujal, käib ka kaitseliidus meediasuhtlus meie osakonna kaudu.“

Et kaitseliidu juhi avaldus oli problemaatiline on näha asjaolust, et Ühtegi on oma sõnavõtu targu kustutanud. Tõsidust näitab seegi, sekkuma pidi koguni kaitseväe juht Martin Herem, kes oli sunnitud pärast kaitseliidu juhiga rääkimist möönma, et Ühtegi viis teavitada oma otsusest mitte minna presidendi vastuvõtule „ei olnud parim“, samas kinnitas Herem veendumust, et Ühtegi on presidendile lojaalne.