Prokuratuur saatis Tartu endise vallavanema kohtu alla 

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Soopi Tartu vallavanema ja hangete läbiviimise eest vastutava isikuna riigihangete korraldamise nõuete rikkumises ning Tartu valla rahaliste vahendite omastamises kolmandate isikute kasuks. Süüdistuses kirjeldatud juhtumid on seotud heakorratöödega Tartu vallas Raadil, on varem kirjutanud ERR. Väidetavalt andis Soop hankes osalenud ettevõttele eelise heakorratöödega seotud hanke võitmiseks.

Aivar Soop loobus eelmisel aastal kokkuleppemenetlusest, kuna tunneb, et tema pole seadust rikkunud. Eraomanikele korrastamiseks kulunud raha on Soop vallale tagasi maksnud, on kirjutanud ERR.