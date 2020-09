Juhtkiri | Kas sport tuuakse tervisele ohvriks või vastupidi? 

Olgugi et mäng pidanuks toimuma pealtvaatajateta tribüünide ees, sloveenid viibisid Eestis hotellis teistest inimestest eraldatuna ning pärast mängu oodanuks osalisi ees karantiin, selgus nüüdseks, et ühest haigusjuhtumist sai alguse mitmepealine kohalik kolle ja seda ilma mängutagi.

Teisalt võiks küsida, kas mängu toimumine oleks (Eesti) haigusstatistikas midagi enam muutnudki – viirus pääses ilmselt ringlema lähikontaktsete kohtumisest hotellis, mida ei pidanud vajalikuks keelata isegi jalgpalliklubi nõustanud terviseamet –, ent see oleks juba puhas spekulatsioon. Või siit edasi mõeldes: kas koroonaviirusega nakatumise risk saab varem või hiljem (tipp)spordi paratamatuks osaks samamoodi, nagu on võimalus igasuguste vigastuste tekkeks? Ja kas kaugemas tulevikus võiks see laieneda pealtvaatajatelegi – igaüks ise teab, kas ja mille nimel ta oma tervisega riskib?

Kas selline mõtteviis polegi juba vaikselt juuri ajamas, tuleb aga küsida, kui mõelda nädalavahetusel Lõuna-Eestis toimuva Rally Estonia peale. Seal on rajaäärsed pealtvaatajad nimelt lubatud ja omavahelised kokkupuutekohad on ilmselt vältimatud, kui publiku meelehärmiks ei saa rallit vaatama tulla oma isikliku söögi ja joogiga. Kas rallifänne saabki aga vastutustundetuses süüdistada, kui käitutakse üksnes nii, nagu on lubatud, ja toimuvale on oma õnnistuse andnud isegi valitsus?