Seisukoht | Ärme võõrandu luulest 

Panen aina tihedamini tähele, et inimesed minu ümber loobuvad paksude raamatute lugemisest, mis paneb mõtlema, kuidas jõuab sisukokkuvõtet lugedes raamatu tõelise sõnumini. Samas leian, et sel juhul on luuletus üks parimaid alternatiive raamatule, sest see on lühem ning konkreetsem, kandes seejuures edasi mõtet. Kuid mis saab siis, kui luule hakkab järk-järgult pimedusse kaduma ning kirjanduse lugemine muutub üha haruldasemaks?