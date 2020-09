POLE KAHTLUSTKI: Navalnõi mürgitati närvimürk Novitšokiga 

Saksa võimude pöördumises seisab, et toksikoloogiatestide tulemused olid ilmeksimatud: tegu on kurikuulsa närvimürgiga, mis oleks topeltspioon Sergei Skripali ja tema tütre Julija Salisburys äärepealt hauda viinud.

Navalnõi viibib Berliini Charite haiglas arstide hoole all ning teda on alates 20. augustist, mil ta Tomski lennujaama kohvikus arvatavasti mürgitatud teed jõi, kunstlikus koomas hoitud.

Navalnõi meeskond usub, et mürgitamise taga on Venemaa president Vladimir Putin. Vene valitsus muidugi eitab süüdistusi ning riiklik uudisteagentuur TASS väidab, et Kreml pole Saksa arstidelt Novitšoki kohta midagi kuulnud.