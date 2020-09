Kaisa Sein | Kui surra, siis võimalikult loomulikult ja väärikalt 

Mul on vähk, täpsemalt rinnavähk. Veel täpsemalt neljanda staadiumi, siiretega ehk metastaatiline rinnavähk. Viies staadium on juba mulla all. Olen ka metastaatilise rinnavähi patsiente esindava ühingu MTÜ Meeta asutaja, suhtlen palju teiste sama diagnoosiga inimestega. Läinud sügisel avaldasime raamatu „Me armastame elu!“, milles kõnelevad juba lahkunute omaksed, haiged ise ning nende lähedased, aga ka arstid ja haiglaõed. Olen näinud inimeste hääbumist, ka meie raamatus kõnelnud haigetest on Kerttu-Kaisa ja Laura nüüdseks surnud – Laura nägi enne trükkiminekut raamatu elektroonilist versiooni, Kerttu-Kaisa jõudis esitlusele ja kuigi juba kuhtuva jõu tõttu ratastooli aheldatud, esines väga südamliku sõnavõtuga.

Varasem lahkumine poleks ilusam

Miks on raamatu pealkiri „Me armastame elu!“? Sest seal kõnelnute üks ühine järeldus on see, et raske haigus on õpetanud meid elu ja iga hetke hindama rohkem kui eales varem enne diagnoosi saamist. Jah, isegi niivõrd raskest ja lootusetust olukorrast on inimesel võita. Surm on osa meie elust, ta on meie lähedal ja võib tulla rutem, kui me eeldame.

Viimasel ajal on ajakirjanduses leidnud taas koha lood, milles kõneldakse nii patsienditestamendist, abistatud enesetapust kui ka eutanaasiast. Europarlamentäär Yana Toom kutsus Delfis seoses oma isa traagilise hääbumisega otsesõnu üles eutanaasiat seadustama.

Kahtlemata on inimese kustumine raske ja seda sugugi mitte alati niivõrd tema enda, vaid eelkõige lähedaste jaoks. Eriti koormavaks muutub suremine siis, kui haige peab hakkama kulutama oma vähest energiat masenduses omaste lohutamiseks. Kas need inimesed, kelle hääbumist mina nägin, võinuks surra varem või kuidagi väärikamalt, kui see lõpuks juhtus? Arvan, et nad surid vägagi väärikalt ja lahkumise kunstlik ettepoole toomine poleks seda kõike vähimalgi määral ilusamaks muutnud.

Meil on tegelikult võimalik surra väärikalt ilma, et peaksime mõtlema eutanaasiale. Julgen kahelda, kas eutanaasias on ülepea midagi väärikat. Valuravi on Eestis tegelikult heal tasemel, möödas on ajad, kui inimene pidi piineldes ja röökides morfiumi anuma. Hoopis omaette küsimus on patsienditestament ehk õigus soovida, et parandamatult haiget või surmavalt viga saanud inimest teda piinates iga hinna eest elus ei hoitaks. Meditsiin areneb iga päevaga ja nii ka elus hoidmise võimalused. Nii nagu meil on põhjust loota, et terved inimesed ei räägiks haigete eluküünla kunstlikust kustutamisest, võime tahta sedagi, et inimest vägisi ja kunstlikult elus ei hoitaks, kui see pole mõistlik.

Me võiksime vältida inimese eksistentsi ja selle lõpu käsitlemisel üleliigset tehnoloogilisust ja eelistada võimalikult loomulikke lahendusi. Kõikjal räägitakse ju praegu loomulikkusest ja looduslähedusest, olgu see toit, elulaad või lapse sünnitamine – miks peaks surm olema kuidagi vähem loomulik?