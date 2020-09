Alkoholismist ja suitsetamisest vabaks kahe tunniga – mil moel? 

Hüpnoos on monotoonse jutuga ja lihaste lõdvestamisega esilekutsutud kerge unisuse seisund, kus inimene on väga rahulik ja kuulab terapeudi sõnu tähelepanelikult. „Me kõik kogeme sellist poolhüpnootilist ehk meditatiivset seisundit kaks korda päevas. Esimene kord kogeme sellist rahuseisundit hommikul üles ärgates ehk siis, kui silmad on veel kinni, mõte juba liigub, aga keha veel ei liigu. Ja teine kord kogeme seda seisundit õhtul magama minnes, kui me paneme silmad kinni, mõte veel liigub, aga keha enam mitte,“ räägib Pariots. „Just sellises seisundis, kus kõrvalised mõtted ei sega, on inimene väga vastuvõtlik terapeudi sisendustele. Näiteks alates tänasest päevast ei tarvita sa enam mitte kunagi alkoholi. Või sa ei suitseta enam mitte kunagi. Ja see jutt jõuab sellises seisundis otse alateadvusesse. Ehk inimene võtab kohe omaks uue käitumismustri.“