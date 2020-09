Huawei tulevikuvisioon: superseade, mis annab ühenduvusele uue tähenduse 

Lisaks peab Huawei koolitusjuhi sõnul iga strateegia põhinema mõnel ühendaval elemendil. „Huawei tulevikustrateegia tuumaks on nutitelefon, mis toetab praegu kõige arenenumaid AI tehnoloogiaid turul. Strateegia pakub nutitelefoni ühenduvust kaheksa igapäevase nutiseadmega, sealhulgas nutitelefoni, arvuti, peakomplekti ja tahvelarvutiga. Kõik need seadmed ühenduvad läbi Huawei Share ja Huawei HiLink silla, kui mitme ekraaniga koostööfunktsioon võimaldab kasutajal ühenduse luua mõne muu seadmega (näiteks MateBook X Pro sülearvutiga) ja töötada arvutiekraanilt nutitelefonis,“ märgib Mishina.

Huawei peamine prioriteet pole toodete ja teenuste valiku arendamisel muutunud – isegi uue strateegia väljatöötamisel on rõhk ikkagi kasutajatel ja seadmete kasutusmugavusel. Niisiis hõlmab see lisaks seadmete ühenduvuse tagamisele ka igapäevaelu põhiaspekte, näiteks nutikodud, mobiilsed kontorid, sport, tervis, reisimine ja jätkusuutlik elu. „Erinevate kasutustsenaariumite väljatöötamisel ei ole me unustanud turvalisuse aspekti, seega tagame kõigi tehniliste ja tarkvaralahenduste harmoonilise toimimise. Nii on kasutajale kättesaadavad uued võimalused tööks, meelelahutuseks, suhtlemiseks ja andmevahetuseks," lisab Mishina.