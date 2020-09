Belgias leiti purskkaevu peidetud süda, mis kuulus linna esimesele meerile 

Verviersi avalike tööde eest vastutav ametnik Maxime Degey ütles, et esimese meeri Pierre Davidi kohta käivast linnalegendist on viimaks saanud reaalsus. „Laegas oli purskkaevu ülemises osas Pierre Davidi büsti lähedal ühe kivi taga, mille me renoveerimistööde käigus eemaldasime,“ kirjeldas Degey südame avastamist.