„BALTI MULLI“ LÕPP: Läti kavandab eestlastele karantiininõuet, Soome langetab otsuse järgmisel nädalal

Perevošcikovs märkis, et nakkusohtu ei mõjuta ainult juhtumite arv, vaid ka reisijate hulk antud riigist, vahendas ERRi uudisportaal. Näiteks pole Leedus ja Eestis nakatumise tase nii kõrge kui Hispaanias, kuid esimesest kahest tuleb Lätti oluliselt rohkem reisijaid.

Leedus oli teisipäevastel andmetel 16,8 koroonaviiruse nakkusjuhtu 100 000 elaniku kohta, mis ületab kehtestatud 16 juhtumi piiri, ütles epidemioloog. Eestis on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 15,7, samas on läti nakkuskordaja 4,2 juhtumit 100 000 elaniku kohta, mis on viimase kahe nädala Euroopa madalaim näitaja.

Portaal Leta vahendab, et peaminister Karins on pettunud, et kolm riiki, kes leppisid kokku nn Balti mullis, pole suutnud kasutusele võtta ühist koroonapandeemiaga võitlemise strateegiat. Erandeid ta naabritele teha ei kavatse.

Kolm Balti riiki olid maailmas esimesed, kes lõid pärast koroonakriisis lukku löödud piire oma „mulli“ ehk ühest riigist teise sai liikuda piiranguteta. Nüüd näib mujal maailmas eeskujuks toodud mull lõhkevat.

„Meil oli veel eile õhtu läbi Balti välis- ja terviseministrite koosolek. Minu vaates see Balti mull on strateegiline väärtus ja seda hiljem taastada on palju keerulisem,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu. Tema sõnul esitas Eesti pool ka omad nägemused, kuidas mulli reformida: näiteks tõsta 16 nakatunu piiri või vaadata numbreid pikema vinnaga ehk mitte iga nädal vaid näiteks iga kuu. Lätlased olla valmis neid muudatusi arutama, aga läbirääkimised võtavad aega ja enne reedet ilmselt kuhugi ei välja ei jõuta.

„Kuni kehtivad senised reeglid, kohaldavad nad tingimusteta seda 16 ühiku piiri. See tähendab, et Eesti inimeste liikumisloogikat arvesse võttes, kui reedel on Eestis haigestumiste arv üle 16 inimese 100 000 elaniku kohta, siis laupäevaööst peaks Lätti minejatele kehtima karantiinikohustus. Füüsilist piiritõket ei teki, aga inimesed peavad arvestama, et Lätit külastades peaksid nad jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni nagu teistest maailma riikidest tulijad,“ selgitas Reinsalu.