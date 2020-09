PIKA OTSINGU TULEM: Tallinna kesklinna vanemaks saab Monika Haukanõmm 

Kandidaat Haukanõmm tõi kohe välja ka oma kolm prioriteeti, millele sooviks kesklinnas rõhku panna. Käes on sügis ning aina enam tõstatuvad koroonateemad. „Kas on kriis või mitte, linnaosa elanikele tuleb tagada turvalisus ja sotsiaalteenused,“ rõhutas Haukanõmm. „Kõik, kes vajavad, peavad saama abi.“

Teisalt tahaks Haukanõmm tegeleda rohkem keskkonnasõbraliku ehk ratta- ja jalgsi liikuvuse arendamisega. Selle tulemusel peaks vähenema autostumine. „Sellest on lihtne rääkida, aga raske teha. Miks? Sellepärast, et erinevate liikumisviiside vahel on konflikt. Seda tuleb teha nii, et kõikide huve oleks arvestatud, sealhulgas autoga liiklejate omasid.“