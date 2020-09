ASTU AKNE VASTU: 5 toodet, mida näohoolduseks vajad! 

Vistrikke vähendav kreem

Kes on vistrikega hädas, teavad, et iga näokreem üldiselt ei sobi. Parim valik on enamasti mõni spetsiaalne vistrikke vähendav näokreem, näiteks see kõnealune Acnecinamide'i oma.

Kreem on neutraalse lõhnaga ja mõnusa konsistentsiga. Juba mõnda aega kasutades vähendab see tõhusalt vistrikke ja punetust ning annab jumele sära ilma nahka kuivatamata.

Kreemi võib kasutada nii tervel näol, aga ka üksikutel vistrikel. Kui naha olukord on olnud parem, olen kasutanud seda vaid teatud kohtadel. Kui asi läheb jälle hullemaks, siis ikka tervel näol.

Tabletid vistrike vastu

Kui tahad vistrike ja akne vastast võitlust toetada ka seespidiselt, siis on lahenduseks vastavad tabletid. Toidulisand koosneb tõhusast niatsinamiidist, nahale kasulikest C-ja E-vitamiinidest, foolhappest, tsingist laktoferriinist ja koensüümist Q10. Lisaks on toidulisandis aktiivainena berberiini ekstrakt (mis on tuntud oma antibakteriaalse toime poolest) ning ohakaseemne ekstrakt (mis on tugev antioksüdant ja aitab kontrolli all hoida põletikulisi protsesse).