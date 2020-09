ÕL VIDEO | SUUR KIRG: hispaanlane on Eestis elades külastanud üle 200 muuseumi! 

Eriti meeldivad Rafaelile väikesed kogukonnamuuseumid. "Sageli ei ole need avalikkusele avatud. Sa pead helistama ja siis avatakse," tõdeb hispaanlane, kes on Eestis elanud viis aastat.

Rafaelile meeldib muuseume külastada ka seetõttu, et see on väga hea võimalus tutvuda riigi ja kultuuriga. Samuti peab ta oluliseks toetada kohalikku elu: "Võib-olla muuseumi sissepääs ei maksa midagi, aga sa ostad midagi kohalikust poest. See aitab seda piirkonda."