Krimi TRELLID EI TAKISTA! Ärikaksikust kelm Tiit Märtman rikub korda ja tekitab varalist kahju isegi vanglas Kristjan Väli , täna, 14:39 Jaga: M

Tiit Märtman kohtusaalis 2019. aasta detsembris. Foto: Martin Ahven

Inimeste petmisega tuntuks saanud Tiit Märtman (endise nimega Kääpa) peab taaskord kohtus aru andma. Nimelt süüdistatakse teda vanglas varalise kahju tekitamises. Tegemist on järjekordse verstapostiga juba aastaid kestnud ärikaksikute saagas. Tõsi, sellel korral on Tiit kohtu all väärteo pärast, varem on tegu olnud peaasjalikult kriminaalkuritegudega.