Pariisis astuvad kohtu ette Charlie Hebdo terrorirünnakuga seotud kaasosalised 

Enamus rünnaku sooritanud vendade Kouachide väidetavaid kaasosalisi astub kolmapäeval Pariisis füüsiliselt kohtu ette, ent kolme üle, kes viibivad ilmselt Süürias või Iraagis, mõistetakse kohut tagaselja, kirjutab BBC. Mõne raporti kohaselt tapeti kolm Lähis-Idas paiknenud kahtlusalust Islamiriigi vastu korraldatud õhurünnakutes, ent seda pole kinnitatud. Kohtu all viibivaid isikuid süüdistatakse relvade hankimises ja Charlie Hebdo kontorit rünnanud terroristidele logistilise toe andmises.

Protsessis osaleb ligi 200 hagejat ja eeldatavasti annavad rünnaku üle elanud isikud kohtus tunnistusi. Esmaspäeval lükkas terrorismivastane prokurör Jean-Francois Ricard ümber väite, et kohtu ees seisavad vaid „väikesed abistajad“. Tema sõnul pakkusid need isikud reaalsetele tapjatele kõike, mis on terroriaktide korraldamiseks hädavajalik – logistilist tuge, ettevalmistust, rahalisi vahendeid, operatiivmaterjali, relvi ja elukohta. Eeldatavalt kestab kõnealune kohtuprotsess novembrini.