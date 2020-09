SUSSERDAMINE NUMBRITEGA: ravimite hulgimüüjad manipuleerivad hindadega, kaotajaks jääb tarbija 

Konkurentsiamet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata seda, kuidas toimib ravimite hindadele seatud piirmäärad. Ameti hinnangul on praegune ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud. Tagajärjeks on kõrgem risk reeglite eiramiseks. „Selgete volitustega majandusregulaatori puudumine ravimisektoris ja mittetoimiv hinnaregulatsioon kahjustavad nii konkurentsi, tarbijat kui ravikindlustusvahendite otstarbekat kasutamist,“ sõnas konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.

Ravimite jae- ja hulgimüügil kehtivad juurdehindluse piirmäärad, millest rohkem ei tohi hulgimüüja või apteek ravimipakendile hinda lisada. Samas kinnitab analüüs, et algne ostuhind, millega hulgimüüja ravimid sisse ostab, on manipuleeritav. Tegelikkuses maksab ravimitootja tihti hulgimüüjale osa ostuhinda tagasi, vormistades need tagasimaksed boonustena või tasuna lisateenuste eest (nn kickbackid). Juurdehindlused arvestatakse siiski esmasel ostuarvel märgitud kõrgema hinna järgi. Seetõttu on ravimi hind hinnaregulatsiooni järgselt kõrgem, kui see olema peaks.