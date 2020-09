Lukašenka halvustas Balti riike: neile anti käsk aia alt klähvima hakata 

Lukašenka sõnul peaksid „küpsemad“ riigid mõistma, et Valgevenega ei tasu tülisid otsida, sest riik võib sulgeda piirid Bresti ja Grodno lähedal, mille tõttu ei saaks Saksa kaubavedu nii lihtsalt itta suunduda. End Valgevene presidendiks nimetanud poliitiku arvates kästi „nõrgematel“ Balti riikidel Valgevene vastu välja astuda. „Neile anti käsk rünnata, misjärel hakkasid nad aia alt klähvima. See on minu hinnang,“ põrutas Lukašenka.

26 aastat riiki juhtinud mees rõhutas, et Balti riigid peaksid olema suhetes Valgevenega ettevaatlikumad, sest nende endi rahvad võivad näha seda hoopis teises valguses. „Nad peaksid oma rahvale selgitama, kuidas nad on riiki reforminud viisil, mis on kaasa toonud Nõukogude ajaga võrreldes rahvastiku ligi poole võrra vähenemise. Seetõttu peaksid nad Lukašenkat ja Valgevenet rünnates olema ettevaatlikud, sest nende oma inimesed võivad neid nii tugevalt lüüa, et neil puuduvad hiljem hambad,“ rõhutas Lukašenka veendunult.