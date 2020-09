IGA KORD UUS TÕEND? Astmaatikud ja allergikud peavad koolis köha-nohu päritolu tõendama hakkama 

Haridusministeeriumi Facebookikontol vastati lapsevanemate murele järgmiselt: „Igasuguste haigussümptomitega tuleb jääda koju. Samas tuleb hinnata olukorda, kas on mõistlik jääda distantsõppele või jätkata kontaktõpet ning leida lahendus koostöös perearsti ja kooliga. Arvestada tuleb ka sellega, et ühe jaoks tavapärane krooniline või allergiline näht ei pruugi teiste jaoks ohutuna tunduda.“

Pahaste vastuste peale kutsus haridusministeerium vanemaid koostöös lahendusi leidma. „Selge on see, et haigusnähtudega koolis olla ei tohi. Loodetavasti mõistate, et haigussümptomitega eneseisolatsiooni nõue ei ole haige inimese kiusamiseks, vaid teiste - meie kõigi - kaitseks selleks, et ei tuleks sulgeda koole, rakendada piiranguid või kuulutada taas välja eriolukord. Kuni ei ole selge ja arstlikult tõendatud haiguse päritolu või olemus, siis tuleb koju jääda,“ kirjutasid nad.

Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põld selgitas ERRi uudisportaalile, et selline olukord, kus õpilasel on näiteks krooniline nohu, vajab koolis läbirääkimist ja kõigi nõustumist, kui mõnele õpilasele mööndusi tehakse. Ta leiab, et ei tohi lasta tekkida olukorral, kus allergikut tema nohu pärast klassis stigmatiseeritakse, mistõttu võiks lahenduseks olla eriarsti tõend.