RAHA LIIGUB! Martin Helme maksis USA advokaadibüroole 1,5 miljonit eurot 

Helme allkirjastas 1. septembril käskkirja pealkirjaga „Vabariigi Valitsuse reservist sihtotstarbeliste vahendite eraldamine“. Seal seisab: „Riigieelarve seaduse § 58 lõigete 11 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“ § 4 lõikega 4¹ eraldada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest Rahandusministeeriumi valitsemisalale riigivalitsemise tulemusvaldkonna finantspoliitika programmi 1 500 000 eurot USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP sõlmitud õigusabi lepingu kuludeks.“

Eesti meedia on lahanud lepingut bürooga, mille eestvedaja, endine FBI peadirektor Louis Freeh on oma paralleelse nõustamisfirma kaudu aidanud hiljuti venelastele kuuluvat Küprose ettevõtet Prevezon Holding, mille arvetele liigutati paar miljonit dollarit läbi Danske Eesti filiaali. Eesti Päevalehe valduses olevatest dokumentidest paistab, et Freeh abil saavutati Ühendriikide kohtus kokkulepe, mille alusel pääses Prevezon rahapesu süüdistusest, tasudes 5,9 miljonit dollarit kahjutasu.

„Me otsisime üles ja valisime välja kolm rahvusvahelist õigusabibürood, mis on keskendunud just finantskuritegudele. Neil Ameerikas, Euroopas kui ka mujal maailmas büroodevõrgustik, kontaktidevõrgustik, tohutu armee töötajaid,“ selgitas rahandusminister juulis. „Kolmest büroost, kelle poole me pöördusime, kaks end ise taandasid (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ning White & Case LLP – toim), sest nad ütlesid, et neil tegelikult on huvide konflikt.“

Välisminister Urmas Reinsalu on Õhtulehele rääkinud, et peab otsust palgata Eestit esindama just Freeh Sporkin & Sullivan õigeks. Tema sõnade kohaselt poleks ta ainiti saatkonna memo pinnalt Freeh' palkamise või mitte palkamise üle otsust langetanud.

Freeh' palkamise tõttu on toimunud ka mitmeid erikomisjoni istungeid, kuhu Helme ja tema nõunikud pole kohale tulnud. Erikomisjonide juhid jõudsid istungitega tõdemuseni, et rahandusminister Martin Helme pole kaasanud teisi ametkondi Freeh’ advokaadibüroo lõplikul väljasõelumisel. „Kõik protseduurid näitavad, et see on vägisi sokutatud ühele mehele [Louis Freeh’le], ütles Ligi. „Ta [välisluureamet] tuvastas tihedad sidemed föderaalse Venemaaga, kõigi välja valitud büroode puhul.“

Selle tõestuseks toodi välja ridamisi viiteid nii dokumentidest kui ka istungitel osalenud külaliste sõnavõttudest. Välisluureamet andis Ligi sõnul 50leheküljelise taustainformatsiooni, mida EKRE rahvasaadik Urmas Espenberg tõlgendas loetud nädalad tagasi kui heakskiitu Freeh’ büroole. „Tuleb üle rõhutada, et ühtegi soovitust välisluureamet ei andnud ühelegi büroole,“ toonitas Ligi. Algsele sõelale jäi pidama kolm advokaadibürood, kellest kaks taandasin end ise, sest nägid ohtu huvide konfliktile.