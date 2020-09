ÕUDNE LÕPP: Paides sai kaitsetust siilikesest noorte kaakide jalgpall 

Eesti metsloomaühing jagas sotsiaalmeedias kohutavat juhtumit Paides, kus noored mehehakatised lõid laupäeval jalaga kaitsetut siili nagu jalgpalli. Videos on näha, et poisid löövad kerra tõmmanud looma nii, et too lendab mitme meetri kaugusele. Pole teada, kas siil oli sellel hetkel juba surnud, kuid elusalt ta sellest tragöödiast ei pääsenud. Nimelt jätsid poisid ta pärast „jalgpallimängu“ metallvõre alla ning hüppasid võrele otsa – nii, et üks varrastest läbistas looma.