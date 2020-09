Eesti uudised Veel kahel Viru vangla ametnikul diagnoositi koroonaviirus Toimetas Triinu Laan , täna, 22:11 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Pühapäeval teatas Viru vangla, et ühel nende ametnikl diagnoositi koroonaviirus. Nüüdseks on selgunud, et veel kaks ametnikku on nakatunud.