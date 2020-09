Tartu Tasku kino Cinamon sulges uksed 

Cinamon teatas, et alustas 2017. aastal Cinamon Tasku renoveerimist, mis läks maksma üle 1,5 miljoni euro. Kuigi Cinamon grupp soovis jätkata oma kliendite teenindamist, siis pärast nurjunud katseid leida koostööd Tasku kaubanduskeskusega ei jäänud neil muud üle kui kino opereerimine lõpetada ja sulgeda kino alates 1. septembrist, teatas kino oma kodulehel.

Cinamon grupp rõhutas, et otsust sulgeda üks vanim Cinamon kino polnud lihtne teha.

Tasku Keskus AS tegevjuht Annika Oja kinnitas Kasulikule, et kinoketi lahkumine oli kahepoolne otsus. "Oleme üle aasta pidanud Cinamoniga läbirääkimisi, et leida mõlemaid pooli rahuldavaid lepingutingimusi. Paraku meie vaated Tasku kino tuleviku ja koostöö osas ei ühtinud," kommenteerib Oja.