Välisministeerium soovitas Louis Freeh advokaadibüroo asemel kaaluda teisi valikuid 

„Me otsisime üles ja valisime välja kolm rahvusvahelist õigusabibürood, mis on keskendunud just finantskuritegudele. Neil Ameerikas, Euroopas kui ka mujal maailmas büroodevõrgustik, kontaktidevõrgustik, tohutu armee töötajaid,“ selgitas rahandusminister juulis. „Kolmest büroost, kelle poole me pöördusime, kaks end ise taandasid (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ning White & Case LLP – toim), sest nad ütlesid, et neil tegelikult on huvide konflikt.“