Juhtkiri Juhtkiri | Nohu läheb kalliks maksma ohtuleht.ee , täna, 17:27 Jaga: M

„Tühist nohu peaksime me võtma palju tõsisemalt ning olema valmis selleks, et tühise nohuga ei lähe kooli, ei lähe tööle, ei lähe kontserdile, ei lähe teatrisse“ – selle sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jesse poolt sõnastatud uue ühiskondliku normiga on raske mitte nõustuda.