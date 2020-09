ÕL VIDEO | SPIKKER VALITSUSELE: kas ikka tasub kõige jämedama vorsti nimel võidelda?! 

Vorstikauplemise võrdluse tõi Eesti poliitleksikoni Mart Helme, rääkides koroonakriisi lisaeelarvest. EKRE pidi siis alla neelama Keskerakonna ja Isamaa otsuse toetada Eesti ajakirjandust, aga samas said nad vastu näiteks oma valimislubaduse, kütuseaktsiisi langetamise. „Meie vorstid on jämedamad,“ teatas Helme oma raadiosaates. Aga kas jämedus ikka on vorsti juures kõige tähtsam?