Klubiomanikud siunavad alkoholimüügipiirangut: kõige hullem on teadmatus, milline näeb välja tulevik 

Veel möödunud nädala neljapäeva keskpäeval ütles siseminister Mart Helme, et üleriigiline öine alkoholimüügipiirang on kõigest mõte. Veidi vähem kui ööpäev hiljem teatas politsei, et öine alkoholipiirang siiski tuleb ja varem, kui paljud oskasid arvata. Ülilühikese etteteatamisega piirang näeb ette, et Harju-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal ei tohi alkoholi müüa kell 23.00–06.00. Ühtlasi jätkab politsei öise alkoholimüügi piiramist Tartu- ja Ida-Virumaal.