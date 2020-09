Krimi Süüdi mõistetud Malle Kobini juhtum pole paraku erand: kasulaste väärkohtlemisest on politseile teatatud varemgi Kristiina Tilk , täna, 16:06 Jaga: M

SÜÜDI MÕISTETUD: Malle Kobinile mõisteti augustis liitkaristuseks 4 aastat ja 6 kuud vangistust. Kui kohtuotsus jõustub, võetakse temalt ka aasta ema tiitel. Foto: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

Aasta ema tiitliga pärjatud Malle Kobini mõistis kohus hiljuti süüdi kasulaste väärkohtlemises. Spetsialistide sõnul ei ole tema juhtum paraku erand: kasuvanemad on laste peal varemgi vägivalda tarvitanud. Viimase viie aasta jooksul on olnud neli juhtumit, mille kohta politseile on esitatud kuriteoteade.