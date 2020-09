Facebook ähvardab Austraalia kasutajaid uudistest ilma jätmisega 

The Guardian kirjutab, et lisatasu maksmise eelnõud toetavad kõik suuremad Austraalia meediamajad. Põhjuseks on reklaamitasude kaotamine Facebookile ja Google'ile. Seadus võimaldaks meediafirmadel tehnoloogiagigantidega tasude osas läbirääkimisi pidada.

Oma fotode ja muu isiklikku laadi postituste jagamist Facebooki ähvardus ei mõjuta, nagu ei puuduta see uudiseid kusagil mujal kui Austraalias. Jagada ei või mitte ainult Austraalia kohalikke uudiseid, vaid mis tahes päritolu väljaannete linke, seda mitte ainult kasutaja Facebooki-lehel, aga ka Instagramis. Ettevõtte Austraalia ja Uus-Meremaa piirkonna tegevjuht Will Easton väidab, et otsus tuli väga raskelt ning vastumeelselt. Austraalia vastavad ametiasutused ei ole sellisest ähvardusest mõistagi vaimustuses ning mõistavad selle hukka. Austraalia valitsus ei kavatse oma plaanist taganeda. 39 protsenti austraallastest viib end igapäevauudistega kurssi just Facebookis ning mis puudutab näiteks Covid-19 kohta käivaid uudiseid, siis nende leidmiseks kasutab Facebooki pea pool (49%) riigi elanikkonnast.

Kurioosne on veel see, et Austraalia meedia sai Facebooki otsusest teada Ameerika ametivendade kaudu. Sotsiaalvõrgustik otsustas austraallasi mingil põhjusel infosulus hoida ja vaikida, et siis pärast pressiteate välja saatmist hoopis USA ajakirjanikke Austraalia seadusega seonduva osas briifida. Võimalik, et hiigelfirma kardab, et Austraalia seadus võib luua ohtliku pretsedendi – eriti hull, kui see juhtuks niivõrd suurel turul kui seda on Ameerika oma. CNN Business kirjutab, et ülejäänud maailm jälgib Austraalias toimuvat äärmise huviga.