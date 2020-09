Jekaterina Pojarkova | Eriolukorda poleks pidanud lõpetama 

Eriolukorda ei oleks tohtinud lõpetada. Otsus suuremate järeleandmiste tegemise kohta oli vale, mis viis praeguse olukorrani. Eriolukorra enneaegse lõpetamise tõttu riskime nüüd taas oma kodanike tervisega. Kui meil kõigil olnuks rohkem kannatlikkust ja me istunuks natuke rohkem eneseisolatsioonis, siis oleks olnud suurem võimalus selleks, et puuduks vajadus uuesti eriolukorra kehtestamise järele. Kahjuks näeme nüüd haigusjuhtumite kasvu ja seetõttu on vajalik uus eriolukord, kui riigi prioriteet on ikkagi inimeste tervis ja mitte majanduse säästmine.

Milleks meile majanduse hea käekäik, kui inimesi ohustab viirus? Lisaks on vaieldav väide, et ilma eriolukorda kehtestamata see ka ei kannataks. Ravikulud on kolossaalsed ning haigestumuse kasvuga riigis tervishoiukulud ainult suurenevad. Seega ei ole teada, mis on majandusele kasulikum: eriolukorra tühistamine või selle kehtestamine.

Väärib märkimist, et paljud analüütikud ennustasid teist lainet sügiseks, kui lapsed lähevad kooli ja paljudel inimestel lõppevad puhkused. Eriolukorra kehtestamine sügisel ja laste üleviimine kaugõppesse halvendab hariduse kvaliteeti ja tekitab suuremat koormust vanematele. Kuid siinkohal ei ole muud paremat lahendust.

Kahjuks võis valitsus olla kas liiga optimistlik või tegi populistlikke järeleandmisi, mis viis teise laineni. Ja see kestab määramata ajani, kuni piirangud kehtestatakse meelelahutusasutustele, ilma milleta inimene saab elada. Ühiskond peab nende piirangutega leppima, sest sellest sõltub kogu meie edasine elu.