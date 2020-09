Seisukoht | Appi, suur vend tuleb! 

Siin-seal võis lugeda (anonüümseid) arvamusi, et nüüd ongi lõpp. Eestist saab orwellilik jälgimisühiskond, kus vaibale kutsutakse kõik, kes külastasid režiimile sobimatut filmiseanssi või nautisid „vale“ toitu. Kõlab muidugi kohutavalt, aga ütlen ausalt, et pisut keeruline on säärast mõttekäiku mõista.

Eelkõige kahel põhjusel. Esiteks seepärast, et suur hulk inimesi jagab sotsiaalmeedias pidevalt, vabatahtlikult ja avalikult (!) enda toimetamiste kohta niikuinii palju rohkem informatsiooni. Teiseks, kui Suure Venna hirm ei lase öösiti magada, siis osutan, et restoranis või baaris käimine pole kohustuslik ega hädavajalik tegevus. Kui ei sobi, ära mine. Lihtne. Lähevad need, kes soovivad, et koroonaviiruse levik oleks maksimaalselt kontrolli all ja majandus saaks võimalikult normaalselt toimida.